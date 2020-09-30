Єврокомісія вперше опублікувала звіт про стан верховенства права в кожній країні ЄС

Єврокомісія вперше оприлюднила звіт про ситуацію з верховенством права у всіх країнах-членах ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Звіт охоплює події з січня 2019 року та оцінював всі країни за однаковою методикою. Він охоплює основні сфери, від яких залежить верховенство права: стан судової системи, антикорупційних органів, плюралізму й свободи медіа та інших інституційних питань, важливих для системи "стримування і противаг" у демократичній країні.

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Звіт задуманий як превентивний інструмент, який дозволятиме побачити певні проблеми до того, коли стануть серйозними, та почати шукати рішення.

"Хоча у ЄС дуже високі стандарти верховенства права, у нас є і виклики. Єврокомісія продовжить співпрацювати з урядами країн-членів, щоб знаходити рішення, які гарантуватимуть людям дотримання прав і свобод у повсякденному житті", - зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У висновках щодо судової системи зазначаться, що зараз низка країн проводять реформи для посилення незалежності суддів, у тому числі ті, де з цим не було значних проблем. Водночас у деяких країнах "незалежність судової системи викликає занепокоєння". Певні проблеми спостерігаються у Польщі, Угорщини, Румунії, Хорватії та Словаччині.

Більшість країн-членів вже мають комплексні антикорупційні стратегії, або готуються їх прийняти. У деяких країнах, втім, залишаються питання до ефективності розслідування й притягнення до відповідальності у випадку топ-корупції. Серед таких згадані Хорватія, Словаччина, Чехія, Угорщина.

У декількох країнах є проблеми з тиском на журналістів та політизацією регуляторів медійної сфери.

Також в деяких країнах викликає занепокоєння надмірне застосування "швидкого" законодавства, а також ситуації, коли громадські організації через законодавство обмежують у доступі до іноземного фінансування.

"Цей звіт сприятиме широкому обговоренню щодо ситуації з верховенством права на загальноєвропейському та національному рівнях. Єврокомісія збирається взаємодіяти з цього питання з Європарламентом і Радою ЄС та вважає, що даний звіт стане надійним підґрунтям для подальшої міжінституційної роботи. Комісія також запрошує до обговорення владу країн-членів", - додають у Єврокомісії.