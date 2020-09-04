Нідерланди зупиняють екстрадицію підозрюваних до Польщі через сумніви у незалежності судів

Нідерланди тимчасово припиняють екстрадицію підозрюваних або засуджених до Польщі через побоювання, що суди країни більше не є незалежними.

Про таке рішення оголосив суд Амстердама, повідомляє "Європейська правда".

"Палата міжнародної правової допомоги (IRK) окружного суду Амстердама тимчасово припинила передачу підозрюваних і вже засуджених до Польщі. Це рішення пов'язане з новим питанням IRK в Суд ЄС про наслідки проблем з незалежністю польської судової системи", - йдеться в заяві.

Суд Амстердама вже звертався до Суду ЄС за аналогічною справою в липні з проханням роз'яснити, чи слід припинити видачу підозрюваних в Польщу, враховуючи, що "незалежність польських судів і, отже, право на справедливий судовий розгляд знаходяться під дедалі більшим тиском".

У новій заяві суду йдеться, що він направив до Суду ЄС додаткові питання, щоб переконатися в тому, що "відсутність достатніх гарантій незалежності польських суддів має певні наслідки".

Зміни, внесені урядом Польщі в судову систему, піддалися різкій критиці з боку Європейської комісії, яка запустила серію процедур порушення щодо Варшави. Польща також знаходиться під процедурою статті 7 через побоювання, що вона не зважає на верховенство закону, що може привести до втрати права голосу в Європейській раді.