Нидерланды прекращают экстрадиции подозреваемых в Польшу из-за сомнений в независимости судов

Нидерланды временно прекращают экстрадицию подозреваемых или осужденных в Польшу из-за опасений, что суды страны больше не являются независимыми.

О таком решении объявил суд Амстердама, сообщает "Европейская правда".

"Палата международной правовой помощи (IRK) окружного суда Амстердама временно прекратила передачу подозреваемых и уже осужденных в Польшу. Это решение связано с новым вопросом IRK в Суд ЕС о последствиях проблем с независимостью польской судебной системы", - говорится в заявлении.

Суд Амстердама уже обращался к Суду ЕС по аналогичному делу в июле с просьбой разъяснить, следует ли прекратить выдачу подозреваемых в Польшу, учитывая, что "независимость польских судов и, следовательно, право на справедливое судебное разбирательство находятся под все большим давлением".

В новом заявлении суда говорится, что он направил в Суд ЕС дополнительные вопросы, чтобы убедиться в том, что "отсутствие достаточных гарантий независимости польских судей имеет какие-либо последствия".

Изменения, внесенные правительством Польши в судебную систему, подверглись резкой критике со стороны Европейской комиссии, которая запустила серию процедур нарушения в отношении Варшавы. Польша также находится под процедурой статьи 7 из-за опасений, что она отступает от верховенства закона, что может привести к потере права голоса в Европейском совете.