Прем’єр-міністр Фінляндії вперше в історії стане покровителем ЛГБТ-прайду

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін обрана офіційним покровителем тижня Helsinki Pride цього і наступного року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Прем'єр вперше в історії Фінляндії стане покровителем заходу. За словами Марін, цього року також вперше на честь прайду будуть підняті прапори на всіх флагштоках Держради.

Helsinki Pride - найбільший у Фінляндії захід для сексуальних і гендерних меншин. Як виняток цього року він пройде в з 7 по 13 Вересня.

У програмі - лекції, вистави та виставки. Кульмінацією тижня є барвистий парад, в якому щорічно бере участь понад 100 000 осіб. Однак через ситуацію з коронавірусом великий парад скасовано. Організатори закликають всіх охочих або взяти участь в онлайн-ході, або вийти на марші невеликими групами в наступну суботу.

Минулого року в прайді вперше взяла участь Фінська євангелічно-лютеранська церква.