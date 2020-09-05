Премьер-министр Финляндии впервые в истории станет покровителем ЛГБТ-прайда

Премьер-министр Финляндии Санна Марин избрана официальным покровителем недели Helsinki Pride в этом и следующем году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Премьер впервые в истории Финляндии станет покровителем мероприятия. По словам Марин, в этом году также впервые в честь прайда будут подняты флаги на всех флагштоках Госсовета.

Helsinki Pride-крупнейшее в Финляндии мероприятие для сексуальных и гендерных меньшинств. В виде исключения в этом году он пройдет в с 7 по 13 сентября.

В программе-лекции, спектакли и выставки. Кульминацией недели является красочный парад, в котором ежегодно участвует более 100 000 человек. Однако из-за ситуации с коронавирусом большой парад отменен. Организаторы призывают всех желающих либо принять участие в онлайн-ходе, или выйти на марши небольшими группами в следующую субботу.

В прошлом году в прайде впервые приняла участие финская Евангелическо-лютеранская церковь.