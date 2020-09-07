У Марші єдності у Мінську взяли участь до 200 тисяч людей, більше 170 затримали

На Марш єдності у Мінську 6 вересня вийшли від 170 до 200 тисяч людей, багатотисячні акції пройшли і в інших містах Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Naviny.by.

На відміну від минулих акцій протести цієї неділі відзначалися брутальними затриманнями мирних демонстрантів.

За годину до початку маршу (14.00) влада перекрила центральні площі — Незалежності, Жовтневу та Перемоги. Традиційно закрилися п'ять станцій Мінського метро, потяги на них не зупинялися.

Як і в попередні дві неділі, учасники маршу дійшли до Палацу Незалежності - робочої резиденції Лукашенка. Там їх зустрів кордон з кількох сотень силовиків зі щитами, військової спецтехніки та колючого дроту. На відстані стояли БТРи.

Приблизно за двадцять метрів до кордону демонстранти зупинилися. Вони скандували "Йди!", "Трибунал!", "Саша, виходь!", "Жыве Беларусь!".

Понад півтори години протестувальники стояли навпроти кордону силовиків, потім стали розходитися. Після того як біля палацу залишилося близько ста осіб, їх почали відтісняти. До парку Перемоги біля Комсомольського озера під'їхало шість автозаків, силовики почали затримувати людей - в основному молодих чоловіків.

Брутальні затримання проводилися і в інших районах Мінська. У ряді випадків їх чинили люди в цивільному, але в бронежилетах і з кийками. Вони діяли із застосуванням грубої сили і часто в присутності працівників міліції у формі, які не втручалися в те, що відбувається.

За даними правозахисників, тільки в Мінську в неділю було затримано понад 170 осіб. Всього по країні близько 230 затриманих.

Раніше німецьке видання Welt опублікувало інформацію про те, що ЄС планує запровадити санкції проти Білорусі, але у санкційному списку не буде Александра Лукашенка, який виконує обов'язки президента країни.