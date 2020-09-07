В Марше единства в Минске приняли участие до 200 тысяч человек, более 170 задержали

На Марш единства в Минске 6 сентября вышли от 170 до 200 тысяч человек, многотысячные акции прошли и в других городах Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Naviny.by.

В отличие от прошлых акций протесты в это воскресенье отмечались грубыми задержаниями мирных демонстрантов.

За час до начала марша (14.00) власти перекрыли центральные площади — Независимости, Октябрьскую и победы. Традиционно закрылись пять станций минского метро, поезда на них не останавливались.

Как и в предыдущие два воскресенья, участники марша дошли до Дворца Независимости - рабочей резиденции Лукашенко. Там их встретил кордон из нескольких сотен силовиков со щитами, военной спецтехники и колючей проволоки. На расстоянии стояли БТРы.

Примерно за двадцать метров до границы демонстранты остановились. Они скандировали " Уходи!", "Трибунал!", "Саша, выходи!", "Жыве Беларусь!".

Более полутора часов протестующие стояли напротив границы силовиков, затем стали расходиться. После того как у Дворца осталось около ста человек, их начали оттеснять. К парку Победы у Комсомольского озера подъехало шесть автозаков, силовики начали задерживать людей - в основном молодых мужчин.

Грубые задержания проводились и в других районах Минска. В ряде случаев их совершали люди в штатском, но в бронежилетах и с дубинками. Они действовали с применением грубой силы и часто в присутствии работников милиции в форме, которые не вмешивались в происходящее.

По данным правозащитников, только в Минске в воскресенье были задержаны более 170 человек. Всего по стране около 230 задержанных.

Ранее немецкое издание Welt опубликовало информацию о том, что ЕС планирует ввести санкции против Беларуси, но в санкционном списке не будет Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента страны.