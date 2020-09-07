Зеленський обговорив з президентом Литви саміт Україна-ЄС, Донбас і ситуацію в Білорусі
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Литви Гітанасом Науседою обговорив ситуацію на Донбасі, а також підготовку до Саміту Україна-ЄС.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомлення на сайті глави держави.
Зеленський ознайомив Науседу з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі і розповів президенту Литви про перебіг переговорного процесу в "Нормандському форматі".
"Сподіваюся, що після зустрічі радників лідерів країн "Нормандської четвірки" ми зрозуміємо, коли має бути зустріч лідерів цих країн. Нам усім треба старатися заради того, щоб досягнути миру", – сказав Зеленський.
Окрему увагу співрозмовники приділили питанню підготовки до 22-го Саміту Україна-ЄС, що запланований на 1 жовтня в Брюсселі.
"Серед головних результатів Саміту я бачу підтвердження визнання європейських прагнень України, досягнення домовленостей про початок роботи з оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію, адже вона вже не відображає економічних реалій України та ЄС", – заявив Зеленський.
Слід зазначити, що ЄС вже підтверджував визнання європейських прагнень України, зокрема, на саміті минулого року.
Сторони також обговорили заходи, яких вживають в Україні та Литві з метою протидії поширенню коронавірусу та мінімізації впливу пандемії на громадян.
Також повідомляється, що залишаються чинними плани провести чергове засідання Ради президентів України та Литви наприкінці цього року в Києві.
"Також Володимир Зеленський і Гітанас Науседа обмінялися думками щодо розвитку ситуації в Білорусі. Глава Української держави звернув увагу на спільність підходів України та Європейського Союзу в питаннях оцінки білоруської внутрішньополітичної кризи", - йдеться у повідомленні.