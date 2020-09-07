Зеленский обсудил с президентом Литвы саммит Украина-ЕС, Донбасс и ситуацию в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Литвы Гитанасом Науседом обсудил ситуацию в Донбассе, а также подготовку к Саммиту Украина-ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Зеленский ознакомил Науседу с актуальной ситуацией по безопасности на Донбассе и рассказал президенту Литвы о ходе переговорного процесса в "нормандской формате".

"Надеюсь, что после встречи советников лидеров стран "Нормандской четверки" мы поймем, когда состоится встреча лидеров этих стран. Нам всем надо стараться ради того, чтобы достичь мира", - сказал Зеленский.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросу подготовки к 22-му саммиту Украина-ЕС, который запланирован на 1 октября в Брюсселе.

"Среди главных результатов саммита я вижу подтверждение признания европейских устремлений Украины, достижение договоренностей о начале работы по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, ведь она уже не отражает экономических реалий Украины и ЕС", - заявил Зеленский.

Следует отметить, что ЕС уже подтверждал признание европейских стремлений Украины, в частности, на саммите прошлого года.

Стороны также обсудили меры, принимаемые в Украине и Литве с целью противодействия распространению коронавируса и минимизации влияния пандемии на граждан.

Также сообщается, что остаются в силе планы провести очередное заседание Совета президентов Украины и Литвы в конце этого года в Киеве.

"Также Владимир Зеленский и Гитанас Науседа обменялись мнениями по развитию ситуации в Беларуси. Глава Украинского государства обратил внимание на общность подходов Украины и Европейского Союза в вопросах оценки белорусского внутриполитического кризиса", - говорится в сообщении.