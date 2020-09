Білорусь: ще одного опозиціонера затримали, у декількох обшуки, Алексієвич "постукали у двері"

У Мінську відбуваються обшуки в помешканнях декількох членів Координаційної ради, підтвердили затримання Максима Знака, до Світлани Алексієвич дзвонили у двері невідомі особи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода" з посиланням на їхніх колег з Координаційної ради.

Підтвердилося затримання Максима Знака, який вранці встиг написати про "маски" і перестав виходити на зв’язок. Проти нього, за попередньою інформацією, відкрили кримінальну справу за "заклики до дій, спрямованих на завдання шкоди національній безпеці", офіційно це ще не підтверджено. У його помешканні проводять обшук.

Також затримали Іллю Салея, адвоката заарештованого кандидата у президенти Віктора Бабарика, у квартирі проходить обшук.

Обшук і в помешканні Марії Колесникової, яка вчора порвала на кордоні свій паспорт, щоб залишитися в Білорусі.Кореспонденти "Єврорадіо" повідомляють, що сходи заблоковані силовиками у балаклавах, всередину нікого не пропускають.

З-поміж семи членів президії Координаційної ради на волі залишилася тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич. Під час дзвінка журналіста "Радіо Свободи" вона сказала, що до неї надзвонюють у двері невідомі особи.

"Мені телефонують у домофон, чуєте? Стоять два автобуси. Дайте піду зберуся", - сказала вона.

Дещо згодом на сайті білоруського ПЕН-центру з’явилася її заява, в якій письменниця наголошує, що зараз забирають "найкращих із нас", але їхні місця займуть сотні інших.

"Повстала не Координаційна рада. Повстала країна… Ми не готували переворот. Ми хотіли не допустити розколу в нашій країні. Ми хотіли, щоб у суспільстві почався діалог. Лукашенко каже, що не буде говорити з вулицею, а вулиця - це сотні тисяч людей, які щонеділі і щодня виходять туди. Це не вулиця, це народ", - наголошує Світлана Алексієвич.

На останні новини вже відреагувала офіційна Литва.

"Брутальні порушення прав людини у Білорусі, на жаль, продовжуються. Світлана Алексієвич, лауреатка Нобелівської премії, під загрозою арешту. Інші члени президії Координаційної ради або затримані, або вислані. Міжнародна спільнота не може змовчати", - заявив президент Гітанас Науседа.

Brutal violations of #HumanRights , unfortunately, continue in #Belarus . Svetlana #Alexievich , #NobelPrize winner, under threat of detention. Other members of Presidium of Coordination Council are either detained or deported. International community cannot remain silent!

Міністр закордонних справ Лінас Лінкявічус заявив, що невідомі, які стукають у двері Алексієвич, "краще б постукали до свого сумління, якщо ще не пізно".

Unknown persons now knocking the door of Svetlana Alexievich, Nobel prize laureat, the only member of #Belarus’ Coordination Council still free. Actualy they better knock at their conscience if it’s not too late. pic.twitter.com/KPRp81yRjr