МЗС: Україна з 2015 року інформувала про відступ від зобов'язань щодо прав людини через війну

Міністерство закордонних справ ввечері 29 квітня роз'яснило, що Україна з огляду на агресію Росії ще з 2015 року інформувала відповідні організації про відступ за зобов'язаннями щодо міжнародних договорів про права людини.

Про це йдеться в опублікованому коментарі МЗС, який цитує "Європейська правда".

Відомство вказало, що "періодично та на регулярній основі" надсилає міжнародним організаціям підготовлену Мін'юстом інформацію щодо відступу від зобов'язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права.

Відповідне інформування здійснюється з 2015 року у зв'язку зі збройною агресією Росії проти України, додають в МЗС.

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"Ця регулярна практика продовжилася і з лютого 2022 року в зв’язку з початком повномасштабного вторгнення і введенням у нашій державі воєнного стану. Інформування здійснюється на регулярній основі після продовження строку дії воєнного стану в Україні", – йдеться в коментарі.

Раніше "ЄвроПравда" писала, що Україна у квітні повідомила секретаріат Ради Європи про зміну переліку винятків із власних зобов’язань за документами РЄ, у тому числі Європейською конвенцією з прав людини та основних свобод (ЄКПЛ).

Мін'юст пізніше уточнив, що ще на початку березня 2022 року скористався своїм правом щодо тимчасового відступу від зобов’язань за надзвичайних умов, після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Україна як держава-член Ради Європи зобов’язана виконувати норми щодо дотримання прав людини, передбачені ЄКПЛ; у разі їхнього порушення особи або організації можуть подати позов проти України до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі.

Водночас Конвенція дає державам-членам право заявити про аргументоване відхилення від виконання окремих зобов’язань через особливі обставини, у тому числі через військову агресію.