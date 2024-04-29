В Україні підтвердили особу одного з військових, убитих росіянином у Німеччині

Один із військовослужбовців, які загинули після нападу росіянина в Німеччині минулого тижня, служив у 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді Десантно-штурмових військ Збройних сил.

Про це сама бригада повідомила у Facebook 29 квітня, пише "Європейська правда".

Як повідомили в підрозділі, один із загиблих був військовослужбовцем 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України. З етичних міркувань його ім'я не розкривають.

Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

"У 2023-му році він був поранений в боях за Білогорівку, після чого проходив лікування та реабілітацію у Німеччині", – додали в пресслужбі.

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Командування ДШВ висловило співчуття родичам та друзям загиблого військовослужбовця.

Як повідомляла "ЄвроПравда", інформація про двох чоловіків з тяжкими пораненнями у Мурнау надійшла близько 17:20 у суботу. На час приїзду медиків один із них вже помер. Другий, що теж мав тяжкі поранення, невдовзі помер у лікарні.

У МЗС України повідомили, що загиблими виявилися двоє українських військових, які перебували у Німеччині на реабілітації.

У неділю 57-річному росіянину, затриманому після цього злочину, обрали запобіжний захід.