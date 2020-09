Беларусь: еще одного оппозиционера задержали, у нескольких обыски, Алексиевич "постучали в дверь"

В Минске почти одновременно происходят обыски в помещениях нескольких членов Координационного совета, подтвердили задержание Максима Знака, к Светлане Алексиевич звонили в дверь неизвестные лица.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на представителей Координационного совета белорусской оппозиции.

Подтвердилось задержания Максима Знака, который утром успел написать о "масках" и перестал выходить на связь. Против него, по предварительной информации, возбудили уголовное дело за "призывы к действиям, направленным на нанесение ущерба национальной безопасности", официально это еще не подтверждено. В его доме проводят обыск.

Также задержали Илью Салея, адвоката арестованного кандидата в президенты Виктора Бабарико, в квартире проходит обыск.

Обыск идет и в доме Марии Колесниковой, которая вчера порвала на границе свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси. Корреспонденты "Еврорадио" сообщают, что лестница заблокированы силовиками в балаклавах, внутрь никого не пропускают.

Среди семи членов президиума Координационного совета на свободе осталась только нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич. Во время звонка журналиста "Радио Свободы" она сказала, что к ней названивают в дверь неизвестные лица.

"Мне звонят в домофон, слышите? Стоят два автобуса. Дайте пойду соберусь", - сказала она.

Несколько позже на сайте белорусского ПЕН-центра появилось ее заявление, в котором писательница отмечает, что сейчас забирают "лучших из нас", но их места займут сотни других.

"Восстал не Координационный совет. Восстала страна... Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица - это сотни тысяч людей, которые еженедельно и ежедневно выходят туда. Это не улица, это народ", - отмечает Светлана Алексиевич.

На последние новости уже отреагировала официальная Литва.

"Грубые нарушения прав человека в Беларуси, к сожалению, продолжаются. Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии, под угрозой ареста. Другие члены президиума Координационного совета или задержаны, или высланы. Международное сообщество не может молчать", - заявил президент Гитанас Науседа.

Brutal violations of #HumanRights , unfortunately, continue in #Belarus . Svetlana #Alexievich , #NobelPrize winner, under threat of detention. Other members of Presidium of Coordination Council are either detained or deported. International community cannot remain silent!

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что неизвестные, которые стучатся в двери Алексиевич, "лучше бы постучались к своей совести, если еще не поздно".

Unknown persons now knocking the door of Svetlana Alexievich, Nobel prize laureat, the only member of #Belarus’ Coordination Council still free. Actualy they better knock at their conscience if it’s not too late. pic.twitter.com/KPRp81yRjr