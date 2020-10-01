Придністров'я зупинить карантин на один день заради переобрання Додона президентом

Жителі невизнаного Придністров’я зможуть 1 листопада вільно, без спеціального дозволу, виїхати з регіону, щоб взяти участь у виборах президента Молдови. Про це повідомило "державне" телебачення невизнаного Придністров’я, інформує "Європейська правда". Відповідне рішення 1 жовтня ухвалив Оперативний штаб регіону. Примітно, що раніше Тирасполь продовжив заборону на в'їзд і виїзд з регіону до 1 грудня. Читайте також Реінтеграція Додона: на яких умовах у Кишиневі готові "повертати" Придністров'я За інформацією телеканалу, рішення ухвалили на підставі звернень громадян. Також Придністров'я попросило владу Молдови відкрити виборчі дільниці поблизу регіону і забезпечити всі карантинні заходи безпеки. Слід зазначити, що Центральна виборча комісія Молдови розпорядилася відкрити 42 виборчі дільниці для голосування жителів Придністров'я. Президентські вибори у Молдові заплановані на 1 листопада.

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