Придністров'я зупинить карантин на один день заради переобрання Додона президентом
Жителі невизнаного Придністров’я зможуть 1 листопада вільно, без спеціального дозволу, виїхати з регіону, щоб взяти участь у виборах президента Молдови.
Про це повідомило "державне" телебачення невизнаного Придністров’я, інформує "Європейська правда".
Відповідне рішення 1 жовтня ухвалив Оперативний штаб регіону. Примітно, що раніше Тирасполь продовжив заборону на в'їзд і виїзд з регіону до 1 грудня.
За інформацією телеканалу, рішення ухвалили на підставі звернень громадян.
Також Придністров'я попросило владу Молдови відкрити виборчі дільниці поблизу регіону і забезпечити всі карантинні заходи безпеки.
Слід зазначити, що Центральна виборча комісія Молдови розпорядилася відкрити 42 виборчі дільниці для голосування жителів Придністров'я.
Президентські вибори у Молдові заплановані на 1 листопада.