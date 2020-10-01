Приднестровье остановит карантин на один день ради переизбрания Додона президентом

Жители непризнанного Приднестровья смогут 1 ноября свободно, без специального разрешения, уехать из региона, чтобы принять участие в выборах президента Молдовы.

Об этом сообщило "государственное" телевидение непризнанного Приднестровья, передает "Европейская правда".

Соответствующее решение 1 октября принял Оперативный штаб региона. Примечательно, что ранее Тирасполь продлил запрет на въезд и выезд из региона до 1 декабря.

По информации телеканала, решение было принято на основании обращений граждан.

Также Приднестровья попросило власти Молдовы открыть избирательные участки вблизи региона и обеспечить все карантинные меры безопасности.

Следует отметить, что Центральная избирательная комиссия Молдовы распорядилась открыть 42 избирательных участка для голосования жителей Приднестровья.

Президентские выборы в Молдове намечены на 1 ноября.