Туристка повернула вкрадені з Помпеїв артефакти, заявивши, що вони "прокляті"

Туристка, яка 15 років тому вкрала кілька частинок стародавнього міста Помпеї, повернула артефакти, заявивши, що вони "прокляті".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Жінка з Канади відправила пакет, що містив дві мозаїчні плитки, частини амфори і шматок кераміки, туристичному агентству в Помпеї, на півдні Італії, разом з листом про зізнання.

Ніколь, якій було трохи більше 20 років, коли вона відвідала археологічний парк Помпеї в 2005 році, вважає, що ця крадіжка принесла їй серію нещасть, які вона пережила з того часу, в тому числі двічі захворіла на рак грудей і зазнала фінансових труднощів.

"Будь ласка, поверніть їх на місце, вони приносять невдачу", - написала вона.

Вона пояснила, що вкрала артефакти, тому що хотіла мати шматочок історії, який "ніхто не міг би мати", але що в реліквії було "так багато негативної енергії ... пов'язаної з цим руйнуванням".

У пакеті був ще один лист від пари, також з Канади, а також кілька каменів, вкрадених з цього місця в 2005 році.

"Ми взяли їх, не думаючи про біль і страждання, які ці бідні душі відчули під час виверження Везувію і їх жахливої ​​смерті. Нам дуже шкода, будь ласка, вибачте нам за цей жахливий вибір. Нехай їхні душі упокояться з миром", - написали вони.

Помпеї є однією з найбільш відвідуваних визначних пам'яток Італії, і протягом багатьох років місцевій влад доводиться стикатися з проблемою крадіжок серед туристів.

За минулі роки на це місце було повернуто так багато вкрадених реліквій разом з листами з визнанням провини, що чиновники парку створили музей, в якому виставлені артефакти.