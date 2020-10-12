Туристка вернула украденные из Помпеев артефакты, заявив, что они "проклятые"

Туристка, которая 15 лет назад украла несколько частиц древнего города Помпеи, вернула артефакты, заявив, что они "проклятые".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Женщина из Канады отправила пакет, содержащий две мозаичные плитки, части амфоры и кусок керамики, туристическому агентству в Помпеях, на юге Италии, вместе с письмом о признании.

Николь, которой было чуть больше 20 лет, когда она посетила археологический парк Помпеи в 2005 году, считает, что эта кража принесла ей серию несчастий, которые она пережила с тех пор, в том числе дважды заболела раком груди и понесла финансовые трудности.

"Пожалуйста, верните их на место, они приносят неудачу", - написала она.

Она пояснила, что украла артефакты, потому что хотела иметь кусочек истории, который "никто не мог бы иметь", но у реликвии было "так много негативной энергии... связанной с этим разрушением".

В пакете был еще одно письмо от пары, также из Канады, а также несколько камней, украденных из этого места в 2005 году.

"Мы взяли их, не думая о боли и страданиях, которые эти бедные души почувствовали во время извержения Везувия и их ужасной смерти. Нам очень жаль, пожалуйста, простите нас за это ужасный выбор. Пусть их души упокоятся с миром", - написали они.

Помпеи - одна из самых посещаемых достопримечательностей Италии, и в течение многих лет местным властям приходится сталкиваться с проблемой воровства среди туристов.

За прошедшие годы на это место было возвращено так много украденных реликвий вместе с письмами с признанием вины, что чиновники парка создали музей, в котором выставлены артефакты.