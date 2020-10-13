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Україна піднялася на 41-е місце в рейтингу паспортів світу

Вівторок, 13 жовтня 2020, 13:16

Україна піднялася на 41-е місце в індексі привабливості паспортів Henley Passport Index у четвертому кварталі 2020 року.

Як повідомляє "Європейська правда", рейтинг склала консалтингова компанія Henley & Partners.

Українці можуть без віз відвідати 129 країн світу. 41-у сходинку Україна розділяє з Нікарагуа і Венесуелою. У третьому кварталі Україна посідала 44-е місце.

Серед країн Східного партнерства в українського паспорта найвищий індекс привабливості. Зокрема, Молдова посідає 46-е місце, а Грузія – 49-е.

Японія утримує перше місце в Індексі паспортів. Громадяни країни можуть відвідувати без візи (або з візою після прибуття) 191 напрямок світу, що на дві країни більше, ніж рік тому. Сінгапур залишається на 2-му місці з показником 190 країн. Південна Корея і Німеччина займають 3-е місце (189 напрямків).

Замикає рейтинг Афганістан, громадяни якого можуть поїхати без віз до 26 країн.

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