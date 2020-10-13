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Украина поднялась на 41-е место в рейтинге паспортов мира

Вторник, 13 октября 2020, 13:16

Украина поднялась на 41-е место в индексе привлекательности паспортов Henley Passport Index в четвертом квартале 2020 года.

Как сообщает "Европейская правда", рейтинг составила консалтинговая компания Henley & Partners.

Украинцы могут без виз посетить 129 стран мира. 41-е место Украины разделяет с Никарагуа и Венесуэлой. В третьем квартале Украина занимала 44-е место.

Среди стран Восточного партнерства у украинского паспорта самый высокий индекс привлекательности. В частности, Молдова занимает 46-е место, а Грузия -  49-е.

Япония удерживает первое место в Индексе паспортов. Граждане страны могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 191 направление мира, на две страны больше, чем год назад. Сингапур остается на 2-м месте с показателем 190 стран. Южная Корея и Германия занимают 3-е место (189 направлений).

Замыкает рейтинг Афганистан, граждане которого могут поехать без виз в 26 стран.

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