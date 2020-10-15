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Президентка Єврокомісії залишила саміт ЄС через контакт з коронахворим

Четвер, 15 жовтня 2020, 17:48

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн залишила саміт ЄС для того щоб піти на самоізоляцію через виявлення коронавірусу у співробітника її офісу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у Twitter.

"Мені щойно повідомили, що сьогодні вранці один із співробітників мого офісу отримав позитивний результат на COVID-19. Результат мого тесту негативний. Однак в якості запобіжного заходу я негайно залишаю Європейську раду, щоб піти в самоізоляцію" - заявила фон дер Ляєн.

Як відомо, Урсула фон дер Ляєн 6 жовтня пропустила саміт Україна-ЄС через самоізоляцію після контакту з хворим на коронавірус. 

На саміті її замінив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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Єврокомісія
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