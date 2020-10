Президентка Єврокомісії залишила саміт ЄС через контакт з коронахворим

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн залишила саміт ЄС для того щоб піти на самоізоляцію через виявлення коронавірусу у співробітника її офісу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у Twitter.

"Мені щойно повідомили, що сьогодні вранці один із співробітників мого офісу отримав позитивний результат на COVID-19. Результат мого тесту негативний. Однак в якості запобіжного заходу я негайно залишаю Європейську раду, щоб піти в самоізоляцію" - заявила фон дер Ляєн.

I have just been informed that a member of my front office has tested positive to COVID-19 this morning. I myself have tested negative.



However as a precaution I am immediately leaving the European Council to go into self-isolation.