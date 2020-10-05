Президентка Єврокомісії пропустить саміт Україна-ЄС через карантин

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не буде присутня на саміті Україна-ЄС, який 6 жовтня відбудеться у Брюсселі.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це оголосив речник Єврокомісії на брифінгу.

Фон дер Ляєн у понеділок вранці повідомила, що переходить на самоізоляцію через контакт із особою, в якої виявили коронавірус.

Вона сьогодні здала тест, результати якого очікуються протягом дня, проте завтра вона не братиме участі у жодних заходах, де планувалася її присутність.

"Її карантин триватиме до кінця завтрашнього дня… Це означає, що вона не зможе бути присутньою на пленарному засіданні Європарламенту та не головуватиме на Колегії. Також вона не відвідуватиме саміт ЄС-Україна, її представлятиме високий представник Жозеп Боррель", - сказав речник, додавши, що контакт з інфікованою особою відбувся у Лісабоні.

Він зазначив, що фон дер Ляєн не має жодних симптомів і сьогодні брала участь у кількох зустрічах по відеоконференції.

Як відомо, саміт мав відбутися 1 жовтня, але його перенесли через відтермінування зустрічі лідерів ЄС.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель, який мав прибути з візитом до Києва 26 вересня, 22 вересня перейшов на самоізоляцію через коронавірус в одного із працівників його служби безпеки.

У зв’язку з цим спецзасідання Європейської Ради, яке спершу планувалося на 24 -25 вересня, перенесли на 1 і 2 жовтня.

25 вересня президент Євроради вийшов з карантину, отримавши негативний результат тесту.