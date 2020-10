Президентка Еврокомиссии покинула саммит ЕС из-за контакта с коронабольным

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен покинула саммит ЕС для того чтобы пойти на самоизоляцию из-за выявления коронавируса у сотрудника ее офиса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в Twitter.

"Мне только что сообщили, что сегодня утром один из сотрудников моего офиса получил положительный результат на COVID-19. Результат моего теста отрицательный. Однако в качестве меры пресечения я немедленно покидаю Европейский совет, чтобы уйти в самоизоляцию" - заявила фон дер Ляйен.

I have just been informed that a member of my front office has tested positive to COVID-19 this morning. I myself have tested negative.



However as a precaution I am immediately leaving the European Council to go into self-isolation.