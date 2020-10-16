Греція почала будувати паркан від мігрантів на кордоні з Туреччиною
Греція почала будувати новий паркан на північно-східному кордоні з Туреччиною, щоб уникнути повторення напруженості в березні минулого року через наплив мігрантів.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.
Будівельні роботи розпочалися з району Ферес. Загальний бюджет проєкту - 62,9 мільйона євро, і його реалізацією займається консорціум, створений чотирма будівельними компаніями.
Загальна довжина паркану складатиме 27 кілометрів, а для грецької армії буде побудовано вісім спостережних пунктів.
Більше того, існуючий паркан, який був пошкоджений у 2015 році, буде зміцнений сталевими конструкціями заввишки 4,3 метра, замість нинішніх 3,5 метрів.
Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс відвідає Еврос у вихідні дні, щоб оглянути будівництво.