Греція почала будувати паркан від мігрантів на кордоні з Туреччиною

Греція почала будувати новий паркан на північно-східному кордоні з Туреччиною, щоб уникнути повторення напруженості в березні минулого року через наплив мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.

Будівельні роботи розпочалися з району Ферес. Загальний бюджет проєкту - 62,9 мільйона євро, і його реалізацією займається консорціум, створений чотирма будівельними компаніями.

Загальна довжина паркану складатиме 27 кілометрів, а для грецької армії буде побудовано вісім спостережних пунктів.

Більше того, існуючий паркан, який був пошкоджений у 2015 році, буде зміцнений сталевими конструкціями заввишки 4,3 метра, замість нинішніх 3,5 метрів.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс відвідає Еврос у вихідні дні, щоб оглянути будівництво.