Українські дипломати засудили обстріл азербайджанського міста Гянджа
Посольство України в Азербайджанській Республіці заявила про рішуче засудження ракетного обстрілу азербайджанського міста Гянджа.
Як повідомляє "Європейська правда", поро це йдеться на сайті посольства.
Там зазначають, що внаслідок обстрілу загинули і були поранені мирні жителі та зруйновані їхні оселі. "Будь-які атаки на цивільні об’єкти та мирне населення не мають виправдання і повинні бути негайно припинені",- йдеться у заяві українського посольства.
Нагадаємо, ракетний удар по другому по розмірами місту Азербайджану було нанесено в ніч на 16 жовтня. Внаслідок удару загинуло 13 мирних мешканців та поранено 52 особи.
За даними Баку, дві ракети влучили у житлові квартали - постраждали 20 будинків, з яких 5 повністю зруйновано.
Вірменія спростовує свою участь у цьому обстрілі.