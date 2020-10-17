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Українські дипломати засудили обстріл азербайджанського міста Гянджа

Субота, 17 жовтня 2020, 19:24

Посольство України в Азербайджанській Республіці заявила про рішуче засудження ракетного обстрілу азербайджанського міста Гянджа.

Як повідомляє "Європейська правда", поро це йдеться на сайті посольства.

Там зазначають, що внаслідок обстрілу загинули і були поранені мирні жителі та зруйновані їхні оселі. "Будь-які атаки на цивільні об’єкти та мирне населення не мають виправдання і повинні бути негайно припинені",- йдеться у заяві українського посольства.

Нагадаємо, ракетний удар по другому по розмірами місту Азербайджану було нанесено в ніч на 16 жовтня. Внаслідок удару загинуло 13 мирних мешканців та поранено 52 особи.

За даними Баку, дві ракети влучили у житлові квартали - постраждали 20 будинків, з яких 5  повністю зруйновано. 

Вірменія спростовує свою участь у цьому обстрілі.

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