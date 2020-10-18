В Іспанії затримали автоблогера, який задля контенту розігнався до 233 км/год

Поліція Мадриду затримала автоблогера, який задля контенту розігнався на кільцевій дорозі Мадриду до 233 км/год.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на El Mundo, про це повідомляє іспанська поліція.

"Заарештовано Youtube-блогера, який знявся за кермом авто на швидкості 233 км/год, на дорозі Мадрида, де обмеження швидкості - 80 км/год… Розслідування почалося після повідомлення, надісланого громадянами на поштову скриньку", - повідомляє поліція.

🚩DETENIDO un #YouTuber que se grabó conduciendo a 233 km/h en una vía de servicio de #Madrid limitada a 80



Cuenta con + de 2 mill. de seguidores



La investigación se inició gracias a un mensaje recibido a través del correo de atención al ciudadano ➡ redesabiertas@policia.es pic.twitter.com/UgatfoQJCd — Policía Nacional (@policia) October 17, 2020

Зазначається що блогер спеціалізується на автомобільній тематиці і випробуваннях авто. У нього - понад 2 млн підписників на Youtube-каналі.

Блогер їхав по кільцевій дорозі Мадриду M-45. Елітна автівка виявилася позиченою одним з підписників. Він пояснив поліції, що не знав про наміри блогера випробовувати максимальну швидкість авто на громадському автошляху.

Назву Youtube-каналу та особу затриманого поліція не розкриває, але зазначає, що скандальне відео за чотири дні після публікації зібрало 1,3 млн переглядів.

Згідно з кримінальним законодавством країни, подібні перевищення швидкості можуть каратися штрафом, громадськими роботами до 90 днів або до 6 місяців позбавлення волі, на додачу до позбавлення водійських прав на термін від 1 до 4 років.