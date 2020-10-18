Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Вбивство вчителя у Франції: правоохоронці затримали 11 підозрюваних

Глава МЗС Угорщини хоче, щоб Байден "відповів за тиск на Україну"

Чеченець, який обезголовив вчителя у Франції, мав статус біженця   

Словаччина готує широкомасштабне тестування населення на коронавірус






В Іспанії затримали автоблогера, який задля контенту розігнався до 233 км/год

Неділя, 18 жовтня 2020, 14:10

Поліція Мадриду затримала автоблогера, який задля контенту розігнався на кільцевій дорозі Мадриду до 233 км/год. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на El Mundo, про це повідомляє іспанська поліція. 

"Заарештовано Youtube-блогера, який знявся за кермом авто на швидкості 233 км/год, на дорозі Мадрида, де обмеження швидкості - 80 км/год… Розслідування почалося після повідомлення, надісланого громадянами на поштову скриньку", - повідомляє поліція.  

Зазначається що блогер спеціалізується на автомобільній тематиці і випробуваннях авто. У нього - понад 2 млн підписників на Youtube-каналі. 

Блогер їхав по кільцевій дорозі Мадриду M-45. Елітна автівка виявилася позиченою одним з підписників. Він пояснив поліції, що не знав про наміри блогера випробовувати максимальну швидкість авто на громадському автошляху. 

Назву Youtube-каналу та особу затриманого поліція не розкриває, але зазначає, що скандальне відео за чотири дні після публікації зібрало 1,3 млн переглядів. 

Згідно з кримінальним законодавством країни, подібні перевищення швидкості можуть каратися штрафом, громадськими роботами до 90 днів або до 6 місяців позбавлення волі, на додачу до позбавлення водійських прав на термін від 1 до 4 років. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія
powered by lun.ua