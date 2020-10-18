В Испании задержали автоблогера, который ради контента разогнался до 233 км/ч

Полиция Мадрида задержала автоблогера, который ради контента разогнался на окружной дороге Мадрида до 233 км/ч.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo, об этом сообщает испанская полиция.

"Арестован Youtube-блогер, который снялся за рулем авто на скорости 233 км/ч, на дороге Мадрида, где ограничение скорости составляет 80 км/ч ... Расследование началось после уведомления, направленного гражданами на почтовый ящик", - сообщает полиция.

🚩DETENIDO un #YouTuber que se grabó conduciendo a 233 km/h en una vía de servicio de #Madrid limitada a 80



Cuenta con + de 2 mill. de seguidores



La investigación se inició gracias a un mensaje recibido a través del correo de atención al ciudadano ➡ redesabiertas@policia.es pic.twitter.com/UgatfoQJCd — Policía Nacional (@policia) October 17, 2020

Отмечается что блогер специализируется на автомобильной тематике и испытаниях автомобилей. У него - более 2 млн подписчиков на Youtube-канале.

Блогер ехал по кольцевой дороге Мадрида M-45. Элитная машина оказалась одолженной одним из подписчиков. Он объяснил полиции, что не знал о намерениях блогера испытывать максимальную скорость авто на общественной автодороге.

Название Youtube-канала и личность задержанного полиция не раскрывает, но отмечает, что скандальное видео через четыре дня после публикации собрало 1,3 млн просмотров.

Согласно уголовному законодательству страны, подобное превышение скорости может наказываться штрафом, общественными работами до 90 дней или до 6 месяцев лишения свободы, в дополнение к лишению водительских прав на срок от 1 до 4 лет.