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71-й день протестів у Білорусі: знову тисячі людей і затримання

Неділя, 18 жовтня 2020, 16:03

У Мінську тисячі людей вийшли на Партизанський проспект на акцію протесту, менші акції відбуваються у Бресті, Гродно, Вітебську, Гомелі та багатьох інших містах. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.BY та білоруську службу "Радіо Свобода".

Головними гаслами залишається протест проти фальсифікації виборів, насильства силовиків та вимога звільнення політв’язнів. 

У Мінську вже традиційно закрили центральні станції метро, спостерігаються перебої з мобільним інтернетом.

За підрахунками кореспондентів TUT.BY, на 15-00 колона людей на Партизанському проспекті налічувала близько 10 тисяч осіб.

 
 

Протестувальники несуть біло-червоно-білі стяги, скандують "Живе Беларусь" та інші гасла, у тому числі "Дивіться у вікно, а не в телевізор". 

Силовики у гучномовець попереджають про те, що акція незаконна. Як пише "Радіо свобода", уздовж Партизанського проспекту рухається близько 10 автобусів силовиків, з яких періодично вибігають правоохоронці і хапають людей. 

За останнім повідомленням "Радіо Свобода", силовики перегородили Партизанський проспект, поруч стоїть водомет. 

Також повідомляють, що у бік Партизанського проспекту поїхала військова техніка.

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