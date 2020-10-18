71-й день протестов в Беларуси: тысячи людей и задержания

В Минске тысячи людей вышли на Партизанский проспект на акцию протеста; меньшие акции проходят в Бресте, Гродно, Витебске, Гомеле и многих других городах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.BY и белорусскую службу "Радио Свобода".

Главными лозунгами остается протест против фальсификации выборов, насилия силовиков и требование освобождения политзаключенных.

В Минске уже традиционно закрыли центральные станции метро, ​​наблюдаются перебои с мобильным интернетом.

По подсчетам корреспондентов TUT.BY, на 15-00 колонна людей на Партизанском проспекте насчитывала около 10 000 человек.

Протестующие несут бело-красно-белые флаги, скандируют "Жыве Беларусь" и другие лозунги, в том числе "Смотрите в окно, а не в телевизор".

Силовики в громкоговоритель предупреждают о том, что акция незаконная.

Как пишет "Радио Свобода", вдоль Партизанского проспекта ездит около 10 автобусов силовиков, из которых периодически выбегают правоохранители и хватают людей.

По последним сообщениям "Радио Свобода", силовики преградили Партизанский проспект, рядом стоит водомет.

Также сообщается, что в сторону Партизанского проспекта поехала военная техника.