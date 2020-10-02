ЕС совместно обвинил Турцию в нарушении международного права в Средиземноморье

Лидеры ЕС обвинили Турцию в нарушении международного права из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье и заявили, что оставляют за собой возможность введения санкций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в выводах первого дня саммита ЕС.

"Европейский Совет решительно осуждает нарушение суверенных прав Республики Кипр, такие действия должны быть прекращены. Европейский Совет призывает Турцию в будущем воздерживаться от подобных действий, которые нарушают международное право", - заявили лидеры ЕС.

Они подчеркнули, что ЕС имеет стратегический интерес в стабильной и безопасной обстановке в Восточном Средиземноморье и в развитии сотрудничества и взаимовыгодных отношений с Турцией.

"Проведение добросовестного диалога и воздержание от односторонних действий, противоречащих интересам ЕС и нарушающих международное право и суверенные права государств-членов ЕС, является абсолютным требованием в этой связи", - говорится в выводах саммита.

При условии продолжения конструктивных усилий по пресечению незаконной деятельности в отношении Греции и Кипра лидеры согласились дать положительный толчок отношениям ЕС-Турция с особым акцентом на модернизацию Таможенного союза и упрощение процедур торговли, контакты между людьми, диалоги на высоком уровне, продолжение сотрудничества по вопросам миграции.

В случае продолжения нарушения международного права ЕС оставляет за собой право на введение ограничительных мер в отношении Турции.

" В случае возобновления односторонних действий или провокаций в нарушение международного права ЕС будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты и варианты " - заявили лидеры ЕС.

Как известно, Кипр блокировал санкции ЕС в отношении белорусских чиновников из-за требования ввести санкции против Турции.