Зеленський: меми про Будапештський меморандум не повернуть наші території 

Президент Володимир Зеленський заявив, що його адміністрація шукає нові інструменти, аби повернути тимчасово окуповані території.

Про це він сказав під час послання до Верховної Ради, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Можна скільки завгодно постити веселі меми про гарантії безпеки Будапештського меморандуму, однак це не поверне наші території. Ми шукаємо нові дієві інструменти для цього", - заявив Зеленський.

Як приклад він навів повернення питання Криму у міжнародний порядок денний.

"Ми створюємо формат "Кримська платформа". Це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострова.

Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками Євросоюзу, Британії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. Багато з них готові приєднатися та брати в ній активну участь", - заявив Зеленський.

За його словами, питання Криму ніколи не було на порядку денному "нормандського формату", але "воно було і буде завжди у нашому порядку денному, поки Крим залишається окупованим".

Зеленський також заявив, що чекає на "скоріше проведення" саміту нормандської четвірки.

"Наші дипломати безперервно працюють для підготовки наступного нормандського саміту в Берліні. Ми чекаємо на його скоріше проведення і продовження руху для настання в Україні бажаного миру", - зазначив президент.