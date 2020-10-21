Зеленський підписав закон про розвідку, необхідний для руху України до НАТО
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про розвідку", який Верховна рада ухвалила 17 вересня 2020 року.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента, пише "Європейська правда".
"Цей закон – не лише нові можливості та нові спроможності для розвідки, але й велика відповідальність для держави, яка потребує значного посилення стратегічної та оперативної складових розвіддіяльності, вдосконалення аналітичної роботи та якості отриманої інформації", – наголосив Володимир Зеленський.
Закон про розвідку є одним з проєктів, необхідних для євроатлантичної інтеграції України.
Його розробили з урахуванням досвіду регулювання діяльності розвідувальних органів у країнах ЄС та НАТО.
Закон визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, правовий статус і соціальні гарантії співробітників розвідувальних органів та порядок здійснення контролю за розвідкою.
Згідно з його положеннями, розвідувальними органами в Україні є розвідувальний орган Міністерства оборони України, Служба зовнішньої розвідки України та розвідувальний орган Державної прикордонної служби.
Їхні основні завдання - своєчасне забезпечення розвідувальної інформації, сприяння реалізації національних інтересів України та протидія зовнішнім загрозам національній безпеці у визначених законом сферах.
Загальне керівництво розвідувальними органами здійснює президент України, а безпосереднє - їхні керівники, яких призначає та звільняє з посади президент.
Читайте також: Донбас як Крим: на що дав згоду Зеленський у новій безпековій стратегії України.