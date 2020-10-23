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Туск підтвердив, що Європи не може бути без України 

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 10:58

Колишній президент Євроради, а нині глава Європейської народної партії Дональд Туск наполягає, що не може бути справедливої Європи без незалежної України.

Про це він заявив у відеозверненні до учасників Київського безпекового форуму-2020 у п’ятницю, повідомляє кореспондент "Європейської правди". 

Туск звертався до учасників англійською мовою, але наприкінці промови перейшов на українську, нагадавши свої слова, сказані у Верховній раді в 2019 році.  

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"Не може бути справедливої Європи без незалежної України. Не може бути безпечної Європи без безпечної України. Простіше кажучи, не може бути Європи без України", - заявив він. 

Він підкреслив, що Євросоюзу слід переглянути своє ставлення до Сходу Європи в цілому, а всім зацікавленим країнам треба подати політичний сигнал та гарантувати досяжність мети членства в ЄС та НАТО з чіткими планами дій.

"Або Сполучені Штати, Європейський Союз та демократії регіону, серед яких і Україна, запропонують продумані підходи, як підтримати Схід Європи на важкому шляху до демократії, реальної незалежності та членства в європейському проекті, або ж вакуум лідерства заповниться Росією", - сказав Туск.

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