У Чехії 87-річна жінка з сокирою вдерлася до ресторану, шукаючи цигарки

У чеському місті Острава поліція затримала 87-річну жінку, яка з допомогою сокири вдерлася до одного з ресторанів, бо їй потрібні були сигарети.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на iDnes.

Міську поліцію повідомили про крадіжку зі зломом в закритому через локдаун ресторані в минулу п'ятницю в другій половині дня.

"Поліція вирішила перевірити ситуацію, щоб побачити, чи мало місце насильницьке вторгнення в ресторан. На місці правоохоронці виявили, що будівля мала ознаки насильницького проникнення. Прямо біля в'їзних воріт вони помітили пошкоджений сталевий трос", - сказав Йіндржіх Мачу, представник муніципальної поліції Острави.

Потім патруль виявив розбиті скляні панелі вхідних дверей, пошкоджену дверну фурнітуру та розбите вікно. "На підвіконні вікна лежала сокира",- додав представник поліції.

Поліцейські помітили, що всередині хтось рухається, і попросили його негайно вийти на вулицю.

"На їх подив, через розбите вікно з ресторану вибралася літня жінка", - заявив Мачу.

Вона сказала поліції, що увірвалася в ресторан тільки тому, що потребувала сигарет. Жінку взяли під варту.