В Чехии 87-летняя женщина с топором пробралась в ресторан, ища сигареты

В чешском городе Острава полиция задержала 87-летнюю женщину, которая с помощью топора пробралась в один из ресторанов, потому что ей нужны были сигареты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDnes.

Городскую полицию сообщили о краже со взломом в закрытом из-за локдауна ресторанев минувшую пятницу во второй половине дня.

"Полиция решила проверить ситуацию, чтобы увидеть, имело ли место насильственное вторжение в ресторан. На месте правоохранители обнаружили, что здание имело признаки насильственного проникновения. Прямо у въездных ворот они заметили поврежденный стальной трос", - сказал Йиндржих Мачу, представитель муниципальной полиции Остравы.

Затем патруль обнаружил разбитые стеклянные панели входной двери, поврежденную дверную фурнитуру и разбитое окно. "На подоконнике окна лежал топор",- добавил представитель полиции.

Полицейские заметили, что внутри кто-то движется, и попросили его немедленно выйти на улицу.

"К их удивлению, через разбитое окно из ресторана выбралась пожилая женщина", - заявил Мачу.

Она сказала полиции, что ворвалась в ресторан только потому, что нуждалась сигарет. Женщину взяли под стражу.