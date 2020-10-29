Стефанішина запевняє, що уряд врятує безвіз та євроінтеграцію, попри рішення КС

Уряд та президент зроблять усе для того, щоб прибрати загрозу для безвізового режиму та євроінтеграції України, що виникла внаслідок рішення Конституційного суду про антикорупційну реформу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Безвізу з ЄС бути! Є сили всередині країни, зацікавлені в тому, щоб зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію України, і водночас позбавити українців безвізу. Запевняю, їм це не вдасться", - пише Стефанішина.

Вона зазначає, що обставини, у яких приймалося рішення КС, викликають "питання та обурення".

"Це ще один сигнал, що реформа судової гілки влади, над якою зараз триває робота з Венеціанською комісією, має бути доведена до логічного завершення", - зазначає віцепрем’єрка.

Вона додала, що президент Володимир Зеленський у зв’язку з рішенням КС скликає термінове засідання РНБО та що він збирається скористатися своїм правом законодавчої ініціативи для відновлення електронного декларування та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.

"Зі свого боку уряд також вживає заходів, які унеможливлять зупинення уже розпочатих реформ, включаючи ті, що є основою для нашої європейської та євроатлантичної інтеграції України. Нагадую, що цей курс України до ЄС і НАТО є остаточним, невідворотним і закріплений в Конституції України", - підсумовує Ольга Стефанішина.

Як вже повідомляла "Європейська правда", у ЄС стурбовані останніми рішеннями Конституційного суду України щодо діяльності антикорупційних органів і воно може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вранці заявляв, що рішення суду є серйозним ударом для відносин України з партнерами, але його наслідки ще не є непоправними.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.