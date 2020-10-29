Стефанишина: правительство спасет безвиз и евроинтеграцию, несмотря на решение КС

Правительство и президент сделают все для того, чтобы снять угрозу для безвизового режима и евроинтеграции Украины, возникшую в результате решения Конституционного суда по антикоррупционной реформе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Безвизу с ЕС быть! Есть силы внутри страны, заинтересованные в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины и одновременно лишить украинцев безвиза. Уверяю, им это не удастся", - пишет Стефанишина.

Она отмечает, что обстоятельства, в которых принималось решение КС, вызывают "вопросы и возмущение".

"Это еще один сигнал, что реформа судебной ветви власти, над которой сейчас идет работа с Венецианской комиссией, должна быть доведена до логического завершения", - отмечает вице-премьер.

Она добавила, что президент Владимир Зеленский в связи с решением КС созывает срочное заседание СНБО и что он собирается воспользоваться своим правом законодательной инициативы для восстановления электронного декларирования и ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

"Со своей стороны правительство также принимает меры, которые сделают невозможным остановку уже начатых реформ, включая те, которые являются основой для нашей европейской и евроатлантической интеграции Украины. Напоминаю, что этот курс Украины в ЕС и НАТО является окончательным, неотвратимым и закреплен в Конституции Украины", - заключает Стефанишина.

Как уже сообщала "Европейская правда", в ЕС обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов и оно может стать основанием для временного приостановления безвизового режима.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утром заявлял, что решение суда является серьезным ударом для отношений Украины с партнерами, но его последствия еще не необратимы.

27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.