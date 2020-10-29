Білорусь закрила в'їзд для більшості мандрівників з України і ще 3 країн

Державний прикордонний комітет Білорусі підтвердив закриття кордону з Україною, Литвою, Латвією та Польщею для більшості громадян.

Коментар комітету опублікувало видання TUT.BY, повідомляє "Європейська правда".

Рішення пояснили епідеміологічною ситуацією з коронавірусом.

"У зв'язку зі епідемічною обстановкою, що склалась в сусідніх країнах, Білорусь тимчасово обмежує в'їзд на свою територію через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з Латвії, Литви, Польщі та України", - заявили у відомстві.

Під обмеження не підпадають співробітники дипломатичних представництв і консульських установ, у яких є дипломатичні і службові паспорти; водії транспортних засобів, призначених для виконання міжнародних автомобільних перевезень; члени поїзних і локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення.

Разом з тим пункт пропуску в Національному аеропорту Мінськ функціонує без обмежень.

Раніше білоруські ЗМІ повідомляли, що кордон Білорусі з Литвою і Польщею раптово закрили і білоруси не можуть повернутися з цих країн додому.

В той же час самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив про заходи на кордоні країни, про які він не хоче говорити публічно.

"Нам треба сьогодні ще раз подивитися, ми багато зробили, коли я говорив: ми повинні закрити кордон. Закрити кордон - не зробити його залізною завісою, це нікому не потрібно. Кордон-це зона Дружби народів. Ви бачите, нам кинули виклик. Яка тут дружба ... але народи не винні", - заявив він.