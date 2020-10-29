Беларусь закрыла въезд для большинства путешественников из Украины и еще 3 стран

Государственный пограничный комитет Беларуси подтвердил закрытие границы с Украиной, Литвой, Латвией и Польшей для большинства граждан.

Комментарий комитета опубликовало издание TUT.BY, сообщает "Европейская правда".

Решение объяснили эпидемиологической ситуацией с коронавирусом.

"В связи с эпидемической обстановкой, сложившейся в соседних странах, Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", - заявили в ведомстве.

Под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, в которых есть дипломатические и служебные паспорта; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минска функционирует без ограничений.

Ранее белорусские СМИ сообщали, что границу Беларуси с Литвой и Польшей внезапно закрыли и белорусы не могут вернуться из этих стран домой.

В то же время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о мерах на границе страны, о которых он не хочет говорить публично.

"Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы много сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу - не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница - это зона Дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба... но народы не виновны", - заявил он.