В ЄС проти закриття внутрішніх кордонів попри поширення коронавірусу

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і канцлер Німеччини Ангела Меркель застерегли від закриття внутрішніх кордонів ЄС для вантажних перевезень, незважаючи на швидко зростаюче число випадків коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Я думаю, що ми все засвоїли уроки", - сказала фон дер Ляєн про різке закриття кордонів, яке спостерігалося, коли Covid-19 вперше почав поширюватися в Європі в березні.

"Знадобилося дуже мало часу, щоб зрозуміти, що це заважає єдиному ринку, потоку товарів. Це не зупинило поширення вірусу", - сказав вона після відеоконференції лідерів ЄС.

За її словами, коли питання стосується пересування людей, громадяни ЄС мають на час обмежити поїздки в межах відкритого кордону блоку тільки важливими поїздками.

Перше закриття внутрішніх кордонів застало уряди і громадян ЄС зненацька, викликавши затримки з транспортуванням навіть товарів першої необхідності і в деяких випадках величезні пробки на дорогах. Цього разу лідери хочуть краще інформувати один одного про свої плани за допомогою регулярних відеоконференцій.

В останні дні Німеччина і Франція оголосили про нові обмеження різного ступеня суворості.

Але, за словами прессекретаря Ангели Меркель, канцлер сказала своїм колегам з ЄС, що кордони повинні залишатися відкритими для забезпечення руху товарів.

"Для Німеччини як країни в центрі Європи особливо важливо, щоб там функціонував економічний обіг", - сказав Штеффен Зайберт.

Нагадаємо, Німеччина з 2 листопада запроваджує жорсткі карантинні обмеження, які включають закриття барів, ресторанів та фітнес-студій.