У Кишиневі "замінували" посольство України в Молдові
П'ятниця, 30 жовтня 2020, 12:16
У Кишиневі 30 жовтня від невідомого надійшло повідомлення про замінування будівель мерії молдовської столиці та посольства України в Молдові.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
За даними поліції, о 7:00 в службу 112 зателефонував чоловік і повідомив, що в будівлі мерії Кишинева і посольства України в Молдові закладені бомби.
На місце прибули спецпідрозділи поліції і сапери. Територію навколо будівель оточили. Транспорт перенаправляли на сусідні вулиці.
Близько 10:30 поліція повідомила, що під час перевірки сапери не виявили підозрілих об'єктів ні в будівлі мерії, ні в посольстві України.
За обома випадками порушили кримінальні справи. Поліція намагається встановити особу, яка телефонувала.
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