У Кишиневі "замінували" посольство України в Молдові

У Кишиневі 30 жовтня від невідомого надійшло повідомлення про замінування будівель мерії молдовської столиці та посольства України в Молдові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

За даними поліції, о 7:00 в службу 112 зателефонував чоловік і повідомив, що в будівлі мерії Кишинева і посольства України в Молдові закладені бомби.

На місце прибули спецпідрозділи поліції і сапери. Територію навколо будівель оточили. Транспорт перенаправляли на сусідні вулиці.

Близько 10:30 поліція повідомила, що під час перевірки сапери не виявили підозрілих об'єктів ні в будівлі мерії, ні в посольстві України.

За обома випадками порушили кримінальні справи. Поліція намагається встановити особу, яка телефонувала.