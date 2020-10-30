В Кишиневе "заминировали" посольство Украины в Молдове
Пятница, 30 октября 2020, 12:16
В Кишиневе 30 октября от неизвестного поступило сообщение о заминировании зданий мэрии молдавской столицы и посольства Украины в Молдове.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.
По данным полиции, в 7:00 в службу 112 позвонил мужчина и сообщил, что в здании мэрии Кишинева и посольства Украины в Молдове заложены бомбы.
На место прибыли спецподразделения полиции и саперы. Территорию вокруг зданий оцепили. Транспорт перенаправили на соседние улицы.
Около 10:30 полиция сообщила, что во время проверки саперы не выявили подозрительных объектов ни в здании мэрии, ни в посольстве Украины.
По обоим случаям возбуждены уголовные дела. Полиция пытается установить личность звонившего.
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