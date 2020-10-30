В Кишиневе "заминировали" посольство Украины в Молдове

В Кишиневе 30 октября от неизвестного поступило сообщение о заминировании зданий мэрии молдавской столицы и посольства Украины в Молдове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

По данным полиции, в 7:00 в службу 112 позвонил мужчина и сообщил, что в здании мэрии Кишинева и посольства Украины в Молдове заложены бомбы.

На место прибыли спецподразделения полиции и саперы. Территорию вокруг зданий оцепили. Транспорт перенаправили на соседние улицы.

Около 10:30 полиция сообщила, что во время проверки саперы не выявили подозрительных объектов ни в здании мэрии, ни в посольстве Украины.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела. Полиция пытается установить личность звонившего.