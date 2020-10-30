ЄК почала наступний етап процедури щодо Польщі через проблеми з незалежністю суддів

Єврокомісія перейшла до наступного етапу у процедурі про порушення щодо незалежності суддів у Польщі, яку розпочали 29 квітня.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії.

Процедура стосується закону про судову систему від 20 грудня 2019 року, що набув чинності 14 лютого 2020 року.

"Закон щодо судової системи підриває незалежність суддів Польщі та несумісний із переважаючою силою законодавства ЄС. Більш того, новий закон не дозволяє польським судам прямо застосовувати окремі норми законодавства ЄС щодо захисту незалежності суддів та посилатися на попередні рішення Європейського суду щодо таких питань… Окремі елементи нового закону порушують законодавство ЄС", - йдеться у повідомленні.

Польща мала два місяці для реагування на перший етап процедури - формальне повідомлення, та надала відповідь, у якій не погодилася з зауваженнями Єврокомісії та попросила про припинення процедури.

"Єврокомісія проаналізувала відповідь уряду Польщі та вважає, що вона не дає відповіді на застереження, висловлені в офіційному листі про порушення. Уряд Польщі має два місяці для того, щоб вжити заходів. В іншому разі Комісія може передати справу до Суду ЄС", - зазначається у повідомленні.

На думку ЄК, "нова дисциплінарна система" підриває незалежність польських суддів, не надаючи необхідних гарантій для захисту їх від політичного контролю, як того вимагає Суд Євросоюзу.

Раніше вирок Європейського суду зобов’язав Польщу призупинити дію суперечливих положень закону про Верховний суд, які стосуються віку суддів.