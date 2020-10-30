ЕК начала следующий этап процедуры по Польше из-за проблем с независимостью судей

Еврокомиссия перешла к следующему этапу в процедуре о нарушении в отношении независимости судей в Польше, которую начали 29 апреля.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

Процедура касается закона о судебной системе от 20 декабря 2019 года, вступившего в силу 14 февраля 2020.

"Закон о судебной системе подрывает независимость судей Польши и несовместим с преобладающей силой законодательства ЕС. Более того, новый закон не позволяет польским судам прямо применять отдельные нормы законодательства ЕС по защите независимости судей и ссылаться на предыдущие решения Европейского суда по таким вопросам ... Отдельные элементы нового закона нарушают законодательство ЕС ", - говорится в сообщении.

Польша имела два месяца для реагирования на первый этап процедуры - формальное сообщение, и предоставила ответ, в котором не согласилась с замечаниями Еврокомиссии и попросила о прекращении процедуры.

"Еврокомиссия проанализировала ответ правительства Польши и считает, что она не дает ответа на предостережения, высказанные в официальном письме о нарушениях. Правительство Польши два месяца для того, чтобы принять меры. Иначе Комиссия может передать дело в Суд ЕС", - отмечается в сообщении.

По мнению ЕК, "новая дисциплинарная система" подрывает независимость польских судей, не предоставляя необходимых гарантий для защиты их от политического контроля, как того требует Суд Евросоюза.

Ранее приговор Европейского суда обязал Польшу приостановить действие противоречивых положений закона о Верховном суде, касающихся возраста судей.