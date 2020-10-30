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У Греції під час землетрусу загинули двоє школярів, число жертв у Туреччині зросло до шести

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 18:14

Двоє школярів загинули на грецькому острові Самус після обвалу стіни під час потужного землетрусу, який стався в східній частині Егейського моря в п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Тіла підлітків витягли з-під завалів в ході триваючої пошуково-рятувальної операції, яка проводиться на острові.

Жодних інших подробиць про жертви не надходило.

До цих пір повідомлялося про вісім постраждалих в результаті землетрусу людей, які перебувають на лікуванні в лікарні і клініці на острові.

Найбільше пошкоджень було виявлено на старих будинках у містах Піфагоріо, Карловасі та Ваті.

Частина церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Карловасах обвалилася. Всередині будівлі нікого не було.

Турецькі ЗМІ також повідомляють про зростання числа жертв і поранених від землетрусу у країні. Так, в Ізмірі загинули шість людей, число постраждалих зросло до 321.

Як повідомлялося, у другій половині дня у в районі грецького острова Самос і прибережної зони Туреччини стався потужний землетрус.

Землетрус спричинив значні руйнування на Самосі і турецькому місті Ізмір.

Користувачі соцмереж та медіа почали публікувати фото та відео наслідків потужного землетрусу.

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