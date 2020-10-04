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Азербайджан заявив про обстріл з території Вірменії 2-го найбільшого міста, Єреван заперечує

Неділя, 4 жовтня 2020, 11:52

Азербайджан заявив про обстріл міста Гянджи, другого найбільшого в країні, здійснений з території Вірменії; у Єревані це заперечують. При цьому, про здійснення обстрілу заявляє Нагірний Карабах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У самопроголошеному Нагірному Карабаху заявили про удар по військовому аеропорту в Гянджи. Про це заявив прессектетар лідера Ваграм Погосян, якого цитує вірменське "Радіо Азатутюн".

"Військовий аеропорт Гянджи злетів у повітря", - оголосив він.

Невдовзі перед цим лідер Нагірного Карабаху заявляв, що Азербайджан обстрілює його столицю Степанакерт із систем "Полонез" та "Смерч", та додав, що "великі військові об’єкти, постійно розташовані у великих містах Азербайджану, віднині стали цілями Армії оборони" і закликав мирне населення "якнайшвидше покинути ці міста, щоб уникнути можливих втрат".   

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Міноборони Азербайджану у свою чергу вранці повідомило про ракетний обстріл Фізулінського району з території Вірменії та артобстріл сіл Агдамського і Тертерського районів з Нагірного Карабаху. 

О 10:51 Міноборони Азербайджану заявило про обстріл Гянджі, другого найбільшого міста в країні.

"Вірменські збройні сили обстрілюють Гянджу", - йдеться у короткому повідомленні. Згодом з’явилося уточнююче повідомлення про те, що місто обстріляли з території Вірменії. Про жертви та руйнування не повідомляють. 

Після цього міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов заявив, що "відкриття вогню з території Вірменії по території Азербайджану має явно провокаціний характер і розширює зону бойових дій". 

Офіційний Єреван заперечує, що обстріл здійснювався з території Вірменії. 

"Міноборони Республіки Вірменія офіційно заявляє, що з території Вірменії у напрямку Азербайджану вогонь не відкривався", - повідомила прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян. 

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