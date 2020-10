Азербайджан показав наслідки обстрілу свого другого найбільшого міста

Азербайджан заявив, що внаслідок ранкового обстрілу Гянджі, другого найбільшого міста в країні, постраждали мирні мешканці, цивільна інфраструктура та історичні пам’ятки.

Про це заявляє Міноборони Азербайджану, пише "Європейська правда".

Перед цим прессекретар лідера самопроголошеного Нагірного Карабаху стверджував, що об’єктом атаки був військовий аеропорт.

"Інформація, поширена вірменською стороною про нібито обстріл військових об’єктів у Гянджі є провокативною і неправдивою. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало цивільне населення, інфраструктура та стародавні історичні пам’ятки", - йдеться у заяві міністерства оборони Азербайджану.

Повідомлення супроводжується фото з наслідками обстрілу.

Фото й відео з руйнуваннями опублікував також радник президента Азербайджану Хікмет Хаджиєв.

I talked to people in Ganja. Residents of Ganja are more than strong. Such irresponsible missile attack with cluster munitions from Armenia can in no way intimidate them. pic.twitter.com/CBwaHKueLB