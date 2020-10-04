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Азербайджан показав наслідки обстрілу свого другого найбільшого міста

Неділя, 4 жовтня 2020, 13:58

Азербайджан заявив, що внаслідок ранкового обстрілу Гянджі, другого найбільшого міста в країні, постраждали мирні мешканці, цивільна інфраструктура та історичні пам’ятки.

Про це заявляє Міноборони Азербайджану, пише "Європейська правда".

Перед цим прессекретар лідера самопроголошеного Нагірного Карабаху стверджував, що об’єктом атаки був військовий аеропорт. 

"Інформація, поширена вірменською стороною про нібито обстріл військових об’єктів у Гянджі є провокативною і неправдивою. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало цивільне населення, інфраструктура та стародавні історичні пам’ятки", - йдеться у заяві міністерства оборони Азербайджану. 

 

Повідомлення супроводжується фото з наслідками обстрілу. 

 

Фото й відео з руйнуваннями опублікував також радник президента Азербайджану Хікмет Хаджиєв.

Як вже повідомлялося, вранці 4 жовтня у самопроголошеному Нарігному Карабаху заявили про обстріли столиці Степанакерту, після чого лідер заявив, що армія атакуватиме військові об’єкти Азербайджану у великих містах.

О 10:51 Міноборони Азербайджану заявило про обстріл Гянджі, другого найбільшого міста в країні, заявивши, що обстріл здійснили з території Вірменії і що це "розширює театр бойових дій".

Офіційний Єреван заперечує, що цей та інші обстріли здійснювалися з території Вірменії.

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