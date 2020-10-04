У Мінську у лікарні помер чоловік, якого ймовірно побили в СІЗО на Окрестіна

У Мінську помер чоловік, якого перед тим ймовірно побили в СІЗО на Окрестіна.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Белсат".

41-річний Денис К. помер у лікарні швидкої медичної допомоги 3 жовтня. Його госпіталізували 29 вересня з множинними травмами.

У нього були переломи кісток черепа, відкрита черепно-мозкова травма середньої тяжкості, переломи ребер та інші травми. У лікарні йому зробили три операції, але врятувати його не вдалося.

Фото: Белсат

Рідні, з якими спілкувалися журналісти, кажуть, що не розуміють, як він потрапив у СІЗО на Окрестіна, куди традиційно звозять затриманих на акціях протесту. За їхніми словами, того дня він сказав, що пішов на роботу.

"Нам просто зателефонували з лікарні. Ми не знаємо, як і хто його побив. Нам у лікарні сказали, що лікарям він встиг розповісти, що його били міліціонери. У міліції сказали, що він впав з другого ярусу нар. Але, з такими травмами, ми розуміємо, що це неможливо", - цитує Белсат одну з родичок померлого.

Брат загиблого, Павло, каже, що не впевнений, чи брав він участь у протестах і як опинився у СІЗО.

Слідком Білорусі в офіційному коментарі заявив, що Дениса К. затримали нібито за "дрібне хуліганство".

"Слідством попередньо встановлено, що він впав з другого ярусу ліжка і так отримав травми. Для встановлення точної причини смерті призначена судово-медична експертиза, вилучена необхідна медична документація, проводиться допит свідків", - йдеться у повідомленні Слідкому.