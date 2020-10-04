В Минске в больнице умер мужчина, которого вероятно избили в СИЗО на Окрестина

В Минске умер мужчина, которого перед тем вероятно избили в СИЗО на Окрестина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Белсат".

41-летний Денис К. скончался в больнице скорой медицинской помощи 3 октября. Его госпитализировали 29 сентября с множественными травмами.

У него были переломы костей черепа, открытая черепно-мозговая травма средней тяжести, переломы ребер и другие травмы. В больнице ему сделали три операции, но спасти его не удалось.

Фото: Белсат

Родные, с которыми общались журналисты, говорят, что не понимают, как он попал в СИЗО на Окрестина, куда традиционно свозят задержанных на акциях протеста. По их словам, в тот день он сказал, что пошел на работу.

"Нам просто позвонили из больницы. Мы не знаем, как и кто его избил. Нам в больнице сказали, что врачам он успел рассказать, что его били милиционеры. В милиции сказали, что он упал со второго яруса нар. Но, с такими травмами , мы понимаем, что это невозможно", - цитирует Белсат одну из родственниц умершего.

Брат погибшего, Павел, говорит, что не уверен, принимал ли он участие в протестах и ​​как оказался в СИЗО.

Следом Беларуси в официальном комментарии заявил, что Дениса К. задержали якобы за "мелкое хулиганство".

"Следствием предварительно установлено, что он упал со второго яруса кровати и так получил травмы. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, опрашиваются очевидцы", - говорится в сообщении Следкома.