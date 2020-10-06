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Євродепутат з Чехії назвав словенців "опортуністичними свинями", довелося вибачатись

Вівторок, 6 жовтня 2020, 11:37

Чеському євродепутату Александру Вондрі довелося вибачатися перед словенськими колегами за те, що минулого тижня він назвав словенців "опортуністичними свинями".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.

Словенські євродепутати закликали його вибачитися після того, як Вондра написав у Twitter після матчу 4-го попереднього раунду Ліги чемпіонів між чеською "Славією" і данським "Мідтьюлландом", що "словенці можуть бути опортуністичними свинями".

Вондра сказав у понеділок, що йому не вдалося розділити емоції футбольного вболівальника і погляди державного чиновника і політика, коли він робив свій допис.

У листі, опублікованому в його блозі, Вондра сказав, що він щиро вибачився за цю заяву і що він зробив це відразу після матчу. "Я щиро шкодую, що в той момент не зміг відокремити емоції відданого вболівальника від раціонального і відповідального погляду державного чиновника і політика, який дійсно зацікавлений у розвитку мирної і дружньої співпраці між народами Європейського Союзу", - сказав він.

Долю матчу в Данії вирішило спірне рішення словенського арбітра провести пенальті у ворота празької команди. "Славія" в підсумку програла поєдинок з рахунком 1:4.

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