Євродепутат з Чехії назвав словенців "опортуністичними свинями", довелося вибачатись

Чеському євродепутату Александру Вондрі довелося вибачатися перед словенськими колегами за те, що минулого тижня він назвав словенців "опортуністичними свинями".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.

Словенські євродепутати закликали його вибачитися після того, як Вондра написав у Twitter після матчу 4-го попереднього раунду Ліги чемпіонів між чеською "Славією" і данським "Мідтьюлландом", що "словенці можуть бути опортуністичними свинями".

Вондра сказав у понеділок, що йому не вдалося розділити емоції футбольного вболівальника і погляди державного чиновника і політика, коли він робив свій допис.

У листі, опублікованому в його блозі, Вондра сказав, що він щиро вибачився за цю заяву і що він зробив це відразу після матчу. "Я щиро шкодую, що в той момент не зміг відокремити емоції відданого вболівальника від раціонального і відповідального погляду державного чиновника і політика, який дійсно зацікавлений у розвитку мирної і дружньої співпраці між народами Європейського Союзу", - сказав він.

Долю матчу в Данії вирішило спірне рішення словенського арбітра провести пенальті у ворота празької команди. "Славія" в підсумку програла поєдинок з рахунком 1:4.