Евродепутат из Чехии назвал словенцев "оппортунистическими свиньями", пришлось извиняться

Чешскому евродепутату Александру Вондре пришлось извиняться перед словенскими коллегами за то, что на прошлой неделе он назвал словенцев "оппортунистическими свиньями".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Novinky.

Словенские евродепутаты призвали его извиниться после того, как Вондра написал в Twitter после матча 4-го предварительного раунда Лиги чемпионов между чешской "Славией" и датским "Мидтьюлландом", что "словенцы могут быть оппортунистическими свиньями".

Вондра сказал в понедельник, что ему не удалось разделить эмоции футбольного болельщика и взгляды государственного чиновника и политика, когда он делал свое сообщение.

В письме, опубликованном в его блоге, Вондра сказал, что он искренне извинился за это заявление, что он сделал это сразу после матча. "Я искренне сожалею, что в тот момент не смог отделить эмоции преданного болельщика от рационального и ответственного точки зрения государственного чиновника и политика, действительно заинтересован в развитии мирного и дружественного сотрудничества между народами Европейского Союза", - сказал он.

Судьбу матча в Дании решило спорное решение словенского арбитра провести пенальти в ворота пражской команды. "Славия" в итоге проиграла поединок со счетом 1:4.